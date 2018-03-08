Кадеты побывали на экскурсии в тюменской избирательной комиссии

Сотрудники избирательной комиссии Калининского административного округа Тюмени провели экскурсию для одиннадцатиклассников кадетского училища и научили их писать заявления на получение открепительных удостоверений, пишет ИА "Тюменская линия".

18 марта шестнадцать кадет впервые вдали от дома проголосуют на избирательном участке № 2011 в здании областного центра реабилитации инвалидов.

"Это наши первые одиннадцатиклассники, которые примут участие в выборах. Для них уже само получение открепительных удостоверений – это ответственный момент в жизни. Мы призываем всех совершеннолетних проявить свою гражданскую позицию и отдать свой голос. Так, в училище есть стенд, на котором расположена необходимая информация о кандидатах. Нам осталось только дождаться единого дня голосования и сделать свой выбор", – рассказала методист по социальной работе Валентина Михайловна Золоторева.

"В детстве в своем родном городе Йошкар-Оле я всегда ходил на выборы вместе с родителями, поэтому хорошо представляю себе, как проходит голосование. Мне ни разу не доверяли самому заполнить бюллетень, но я знаю, что это несложная процедура. Пока не знаю, за какого кандидата отдам свой голос. Иногда мы с ребятами, разбирающимися в политике, обсуждаем эту тему и размышляем о том, кого выбрать. Но я убежден, что каждый гражданин нашей страны должен принять участие в управлении государством. Очень надеюсь, что наши голоса повлияют на ход событий в стране", – поделился кадет 11 "А" класса Алексей Гашылык.