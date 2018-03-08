Тюменские нефтяники прошли профилактические осмотры

Специалисты центра медицинской профилактики в Тюмени провели акцию Бодрое туро" для сотрудников компаний "Мессояханефтегаз" и "Газпромнефть – Ямал".

Как рассказали в пресс-службе губернатора, в Тюмени в офисном центре ямальских "дочек" "Газпромнефти" трудятся геологи, буровики, технологи, юристы, экономисты, представители других профессий. Экспресс-обследование, которое прошли сотрудники предприятий, позволяет выявить наличие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний.

Пациенты измеряли давление, ритм сердца с помощью автоматического электронного тонометра нового поколения. А те, кто не завтракал, экспресс-методом проверили уровень холестерина и сахара в крови.

Немалый интерес вызвало и обследование на специальном мониторе, позволяющем проанализировать структуру тела. Из 60 шагнувших на весы, шести посоветовали скорректировать питание и добавить физическую нагрузку. Вместе с результатами исследований каждый работник получил консультацию специалиста и профилактические буклеты.

Символ проекта - "Дерево здоровья" - работники разукрасили специальными стикерами разных цветов. Цвета обозначают разный уровень артериального давления: зеленый – давление в норме (29), желтый – повышенное (4), красный – высокое (8).

В интересах охраны здоровья своих работников и приоритета здорового образа жизни "Мессояханефтегаз" пригласил специалистов Центра профилактики провести подобную акцию непосредственно на объектах нефтедобычи в сердце Арктики.