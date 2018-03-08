Организаторы городских мероприятий прошли стажировку в Тюмени

14:33 08 марта 2018
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pp.userapi.com
| Фото: pp.userapi.com

Ребята, желающие принимать участие в организации крупных городских проектов, прошли стажировку на образовательной программе грантового конкурса "Моя идея" в мультцентре "Моя территория", пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь".


Будущие организаторы разделились на команды и занялись организацией одного из блоков. Например, в первый день образовательной программы, встречали и регистрировали участников, помогали федеральным экспертам в проведении тренингов и следили за исправностью технического оснащения. Во второй день будущие организаторы курировали акселерацию, в которой участвовали 26 экспертов — представители департаментов, средств массовой информации и коммерческие организации.

После обучения участники войдут в состав организаторов и вместе с командой "Моей территории" реализуют крупные проекты весеннего сезона: Студенческая весна: перезагрузка; грантовый конкурс "Моя идея"; промо-акции проекта "Открой свою Тюмень"; Киберфестиваль и др. Стать организатором крупных региональных и федеральных событий может любой желающий.

Теги: Моя территория
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