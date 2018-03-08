Преображение Тюмени запечатлеют в фотохронике

Тюменский фотограф и видеооператор Владимир Семенов создает фотоистории преображения улиц и дорог Тюмени, осуществляя фактологический контроль за дорожным ремонтом в рамках федеральных проектов "Безопасные и качественные дороги" и " Формирование комфортной городской среды", сообщает "Тюменская линия".

Его фото представлены на многих сайтах, где обсуждают лучшие практики благоустройства, в буклетах, которые выдают приезжим, на страницах в социальных сетях. Такие "фотопанорамы" быстро становятся исторической хроникой, которая помогает сохранить и зафиксировать яркие моменты преображения областного центра, оставить память в летописи города.

На этой неделе Владимир Семёнов сделал фотографии двух десятков объектов, на которые в летний период выйдут подрядчики, чтобы приступить к ремонту. Это улицы Гилевская, Тверская, Ахматовой, проезды ул. Кедровая и Береговой, Гагарина, Ползунова… Следующий раз Владимир Семенов приедет когда начнутся там подготовительные работы к строительству дороги. А это значит, что фотосопровождение дорожного ремонта становится и элементом общественного контроля качества выполняемых работ, поскольку весь процесс, вплоть до благоустройства, становится максимально открытым.

При этом активисты-общественники могут не только смотреть "дневник благоустройства" на перечисленных выше источниках, но и оставлять свои замечания на портале "Тюмень – наш дом". На этом ресурсе выложен перечень всех объектов ремонта.