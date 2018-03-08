Тюменские медики встали на лыжи

Более 450 работников сферы здравоохранения в прошлые выходные приняли участие в акции "Маршруты здоровья". В Затюменском парке мастер-классы по коньковому ходу на лыжах и скандинавской ходьбе, веселые семейные старты, катание на коньках, сообщили в пресс-службе губернатора.

"Здоровье — это труд. Есть критерии здорового образа жизни, которые известны во всем мире, в том числе, активный образ жизни. И мы, специалисты сферы здравоохранения, должны не только быть его идеологами. Мы должны быть примером, действовать по принципу "начни с себя", - считает директор департамента здравоохранения региона Инна Куликова

Самыми активными по количеству участников стали Областной Центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, Областная больница №19, Противотуберкулезный диспансер, ОКБ №2, Областная психиатрическая больница, Областная инфекционная больница и Городская поликлиника №3. Завершились "Маршруты здоровья" горячим чаем, пирогами и ухой.