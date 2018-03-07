"Дом.ru Бизнес" предлагает клиентам ускорить интернет

Телеком-оператор "Дом.ru Бизнес" запустил новое предложение – "Увеличение скорости". Корпоративные клиенты могут увеличить скорость интернета до 100/50/30/10 Мбит/с на период от 1 до 30 дней. Для увеличения скорости достаточно активировать опцию в Личном кабинете на сайте https://b2b.domru.ru/ или обратиться к персональному менеджеру.

Временное ускорение особенно актуально для компаний при увеличении нагрузки на интернет-канал во время проведения видеоконференций, прямых трансляций с мероприятий, интернет-активности в результате передачи или приема большого объема данных, обновления информационных систем.

"Увеличение скорости" доступно при предоплате, активируется мгновенно после отправки заявки и при наличии на счете необходимых денежных средств. Условия основного тарифного плана на период активации сервиса не изменяются. Доступ в интернет должен быть организован по технологии FTTb (оптика до здания), а оборудование клиента поддерживать требуемую скорость.

Учитывая интересы предпринимателей, "Дом.ru Бизнес" продолжает наращивать объем и качество услуг, предлагая широкую линейку тарифных планов и дополнительных опций в зависимости от бизнес-задач клиента.