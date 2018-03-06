"Спящие красавицы", или С чего начинается утро уральских женщин. Версия связистов

МегаФон

Урал вошел в топ-5 регионов России, где женщины предпочитают услышать "С добрым утром!" от незнакомца. Вслед за жительницами Самары, солнечного Краснодара и москвичками, уралочки подхватили моду на социальный будильник и обогнали петербурженок и сибирячек по интересу к мобильным "пробуждениям".

Аналитики "МегаФона" представили статистику по услуге "Буди!", которая ежедневно примиряет сов и жаворонков со всей России. Теперь они будят друг друга в назначенное время. Уральцы не только просят помочь поднять себя с постели, но и сами активно помогают проснуться другим. Сервисом особенно заинтересовались женщины в возрасте от 25 до 35 лет. Но, раньше 9.00 или 9.30 тюменцам лучше не звонить – именно в это время они чаще всего только просыпаются от "живого" будильника, отмечают телеком-эксперты. Самые "сонные" месяца - февраль и март, в этот период по итогам 2017 года зафиксирован пик подключений услуги.

"Ежедневно тысячи абонентов просыпаются от социального будильника – вам могут спеть песню или рассказать стихотворение, с таким настроением и обычный будний день пройдет приятнее. По интересу к "живому будильнику" Тюменская область обогнала челябинцев, но в лидерах жители Пермского края и Курганской области", — рассказал Александр Малов, директор по продажам на массовом рынке "МегаФона" на Урале.

Абонентам "МегаФона", желающим проснуться от звонка незнакомца, достаточно отправить SMS на бесплатный номер 0730, указав время будильника и лечь спать. В назначенное время поступит звонок и в течение 3 минут собеседник сможет зарядить соню позитивом. Если же в популярное время не найдется добровольца, это сделает робот "Будя".

Первые 7 дней услуга "Буди!" предоставляется бесплатно. Подробнее - на сайте.