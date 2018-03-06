"Дом Пионеров" представит тюменцам шоу двойников

Театр пародий "Шоу двойников" выступит в ресторанно-гостиничном комплексе "Дом Пионеров", расположенном в пригороде Тюмени, 8 и 9 марта.

Зрители увидят яркие звездные образы, невероятно красивые костюмы и энергичные номера от профессионалов пародийного жанра. Приглашенные артисты из Новосибирска представят зажигательную концертную программу и поздравят дам с первым праздником весны в образе Верки Сердючки, Сергея Зверева, Филиппа Киркорова и других знаменитостей.

Центральной площадкой праздника станет ресторан "Столичный" на территории "Дома Пионеров". Начало шоу – в 19:00.

Отметим, что "Дом Пионеров" - прекрасное место для отдыха в кругу друзей и семьи. Помимо концертной программы, здесь есть множество вариантов для интересного досуга. Любители активного отдыха смогут покататься на катке и снежных горках. На прокат можно взять коньки и тюбинги.

После активных прогулок можно погреться в бане. В распоряжении гостей "Дома Пионеров" имеется банно-помывочный комбинат "ИльичЪ" - комфортабельный трехэтажный дом с обеденной зоной, спальными комнатами, комнатами отдыха, сауной, бильярдом, а также дизайнерской и удивительно домашней обстановкой. Кроме того, постояльцы могут искупаться в бассейне, посетить финскую сауну или турецкий хамам.

Ресторанно-гостиничный комплекс находится по адресу: Тюмень, 27 км. Ялуторовского тракта, стр.1/1. Подробности можно узнать на сайте http://www.dompionerov.su/ или по телефону (3452) 21-88-99.