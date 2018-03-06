В "Медиастране" школьники научились отличать правду от фейков

Четвертый модуль образовательного проекта "Медиастрана" прошел 2 марта. Школьники из всех муниципалитетов региона приехали в Тюмень, чтобы научиться писать газетные новости, придумывать интересные и заголовки, отличать правду от фейков, своими глазами увидеть процесс печати газет, побывать в настоящем информационном агентстве и пообщаться с практикующими журналистами.

В Доме печати ребята узнали, как печатаются газеты, узнали какие бывают виды переплетов журналов и книг, увидели, как делается горячее тиснение фольгой, УФ-лакирование. В больших цехах мальчишки и девчонки познакомились с огромными печатными станками, которые режут, красят, фальцуют, скрепляют, делают оттиски и различные перфорации на бумаге.

Как отличить правду от лжи, что такое фейковые новости школьникам рассказала доцент кафедры журналистики ТюмГУ Анна Андреева.

"Оказалось, это не так легко, как кажется на первый взгляд. Занятие запомнилось, потому что мы увидели смешные новости, но и те, что удивили нас и заставили поверить в написанное", - поделились юнкоры гимназии №1 Тюмени.

Кандидат филологических наук, доцент кафедры истории и теории журналистики ТюмГУ Николай Шишкин рассказал будущим журналистам, что такое заголовок, из чего он состоит.

"Мы попытались придумать свои заголовки к различным новостям: информационные и игровые. Это довольно забавно. Они получились смешные и серьезные", - рассказал корреспондент "Телестудии гимназии №1" Максим Кухарук.

Организаторами проекта являются департамент образования и науки Тюменской области, Тюменский областной государственный институт развития регионального образования, Общероссийский народный фронт (ОНФ), Тюменский государственный университет. Участие в проекте бесплатное.

"Среди главных целей проекта – повышение информированности школьников по различным вопросам и обучение правильной работе с информацией: фильтрации источников, информационной безопасности. На занятиях учащиеся получат практические навыки, которые позволят им участвовать в создании и развитии школьных медийных ресурсов. Итоговым мероприятием проекта "Медиастрана" станет фестиваль школьных СМИ в апреле", – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Напомним, ранее уже прошли образовательные модули по видео, радио и интернет-журналистике, следующий модуль будет посвящен PR.