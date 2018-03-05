Тюмень за день: 5 марта

В Тюмени объявлено штормовое предупреждение

Тюменский гидрометцентр предупреждает о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие дни. По прогнозам синоптиков, на юге Тюменской области и в Тюмени 6 и 7 марта возможны сильные осадки, метель и сильный ветер.

Врачи России и Германии собрались на конференции по лечению заболеваний позвоночника в Тюмени

Международная конференция, посвященная хирургическому лечению дегенеративных заболеваний позвоночника, прошла на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 1–2 марта. Участие в качестве спикеров приняли российские и немецкие эксперты.

Тюменцы смогут бесплатно проконсультироваться у "добрых юристов"

В Тюмени стартуют проект "Добрый юрист", призванный помочь горожанам стать более сведущими в юридических вопросах, с которыми они регулярно сталкиваются.

"Тюмень" встретила весну нулями на табло

ФК "Тюмень" начал весеннюю часть первенства России по футболу среди команд ФНЛ с нулевой домашней ничьей с "Олимпийцем" из Нижнего Новгорода. После матча главный тренер ФК "Тюмень" Владимир Маминов поблагодарил игроков за дисциплинированный матч и отметил, что феерической игры от команды на данной стадии не стоит ожидать: "У нас, по сути, строится новая команда, нет окончательной сыгранности и взаимопонимания".

Тюменцы могут украсить открытки к 8 Марта праздничными штемпелями

В центральном отделении почтовой связи Тюмени можно погасить письма, открытки и почтовые карточки к Международному женскому дню специальными художественными штемпелями "С праздником 8 марта" и "Посткроссинг".