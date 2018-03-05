Тюменка зарегистрировала в квартире полсотни мигрантов

12:15 05 марта 2018
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pixabay.com

В Тюмени в суд направлено уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.

В конце прошлого года 42-летняя тюменка в течение недели уведомила управление по вопросам миграции о прибытии в квартиру, где она жила с мужем и тремя детьми, 48 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять гостям жилье для проживания она не собиралась.

За фиктивную регистрацию иностранных граждан УК РФ предусматривает крупный штраф либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы.

Теги: мигранты , уголовное дело
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