Тюменка зарегистрировала в квартире полсотни мигрантов

В Тюмени в суд направлено уголовное дело о фиктивной регистрации мигрантов.
В конце прошлого года 42-летняя тюменка в течение недели уведомила управление по вопросам миграции о прибытии в квартиру, где она жила с мужем и тремя детьми, 48 мигрантов из Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предоставлять гостям жилье для проживания она не собиралась.
За фиктивную регистрацию иностранных граждан УК РФ предусматривает крупный штраф либо до трех лет принудительных работ или лишения свободы.
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