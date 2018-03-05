В Тюмени стали почти в три раза чаще делать УЗИ органов брюшной полости

В 2017 году в консультативно-диагностическом центре "Эндос" было выполнено порядка 27 тысяч ультразвуковых исследований. По сравнению с 2016 годом их количество выросло на 124%.

Как пояснили в медучреждении, рост идет за счет пациентов гастроэнтерологического и эндокринологического профилей. Количество УЗИ органов брюшной полости выросло на 180%, щитовидной железы на 72%, молочных желез на 40%, лимфоузлов на 100%, эластометрия печени на 14%.

"Почти 23 тысяч исследований приходится на органы брюшной полости, в том числе фиброэластометрия. Если говорить о заболеваниях, то на УЗИ мы чаще выявляем нарушения желчевыводящей системы, диффузные изменения печени. Больше трех тысяч исследований проведено на поджелудочной железе. В 3 135 случаях диагностированы диффузные изменения этого органа", — отмечает врач УЗД Михаил Терешин.

В отделении лучевой диагностики ГАУЗ ТО "Консультативно-диагностический центр "Эндос" проводят 18 различных исследований на аппаратах широкого спектра действия.