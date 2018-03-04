Участники конкурса "Мисс и мистер ТИУ" выступили в прямом эфире

Претенденты на звание Мисс и Мистер Тюменского индустриального университета приняли участие в радиоэфире, в рамках которого рассказали о себе, пообщались с болельщиками и поучаствовали в блиц-опросе.

В конкурсе "Мисс и Мистер ТИУ" участвуют 10 парней и 10 девушек – студентов разных специальностей. Во время прямого эфира их поддержали не только жители Тюмени, но также болельщики из Ишима, Тобольска, Ялуторовска, а также Нягани и Чебоксар.

Перед эфиром участники конкурса посетили Центр детей-инвалидов и сирот "Творчество". На собранные во время собственных пиар-акций деньги студенты приобрели материалы для рукоделия, цветную бумагу и пироги для чаепития в подарок воспитанникам центра. Молодые люди показывали фокусы для малышей, устроили битву на мечах из воздушных шаров, пели песни под гитару и сделали открытки к Международному женскому дню вместе с ребятами, пишет "Мой портал".

Напомним, продолжается интернет-голосование за участников: среди девушек лидирует Масилисо Мутумбо, среди юношей вырвались вперед Самир Самоловов и Александр Комков.