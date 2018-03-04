В Тюменской области наблюдается снижение криминальной напряженности

В Тюменской области в 2017 году зафиксировано снижение количества тяжких преступлений. По мнению врио начальника регионального управления МВД Валерия Суворова, это связано, в том числе, с эффективными мерами, заложенными в реализуемых профилактических программах.

По словам Валерия Суворова, в прошлом году результате противоправных действий в области погибло 218 человек — это самый низкий показатель за последнее пятилетие. Раскрывается 9 из 10 убийств, число которых сократилось на 18,6%, пишет "Вслух.ру".

Между тем, в регионе увеличилось количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе с вовлечением несовершеннолетних. Как объяснил врио начальника УМВД по Тюменской области, в последние годы основным наркотиком являются синтетические смеси — так называемый спайс. Способы его распространения отличаются от привычных схем — это закладки, информация о которых поступает через популярные социальные сети и мессенджеры, что достаточно сложно отследить. "С другой стороны рост количества раскрытых преступлений говорит об эффективности действий правоохранительных органов. Мы продолжаем работать и приложим все усилия, чтобы переломить тенденцию", - пообещал Валерий Суворов.

