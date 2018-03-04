Тюменские голубеводы готовятся к новому спортивному сезону

Новый спортивный сезон для тюменских голубеводов начнется 20 мая. Они выпустят голубей из пункта под названием Новая земля, который находится на расстоянии 200 км. Всего для взрослых голубей запланировано девять дистанций общей протяженностью более 4 тыс. км.

Как рассказал тюменский голубевод, главный судья Национального чемпионата России Анатолий Шишкевич, красивые названия для пунктов запуска голубей появляются неслучайно. Например, площадка в деревне Лапина Абатского района имеет дистанцию 324 км: голубеводы приезжают сюда ночью и часто наблюдают красивую луну. Поэтому место стали называть Лунной долиной. Есть у голубеводов площадки Новая земля, Горячий ключ, Желтая рыба.

"Желтая рыба – это перевод на русский язык названия деревни в Новосибирской области - Сарыбалык. Это одна из марафонских дистанций – 725 км. Кстати, именно в новосибирской области находится самая длинная дистанция в маршрутной карте тюменских голубеводов в 1000 км - памяти Ильсура Ишимова, одного из основоположника тюменского спортивного голубеводства", - отметил Анатолий Шишкевич.

Гонка на 1000 км завершит спортивный сезон-2018. А 29 июля на свой первый старт выйдут молодые голуби 2018 года рождения. Им предстоит преодолеть 20 км от Новой Земли. Затем пройдет еще два запуска из Лунной долины, пишет ИА "Тюменская линия".