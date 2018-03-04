Госавтоинспекция Тюменской области готовит сюрприз для автоледи

Сотрудники ГИБДД в Тюмени проведут специальное мероприятие, посвященное Международному женскому дню. В преддверии 8 марта будет работать общественная приемная для автоледи, все желающие смогут получить консультации специалистов или сделать тематическое фото на память, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.

6 марта в 15:00 на парковке у торгового центра "Тюмень Сити Молл" откроется приемная начальника Госавтоинспекции Тюменской области Михаила Киселева, который пообщается с автоледи и автомамами и ответит на интересующие вопросы. Преподаватели автошкол и автогонщики проведут для женщин-водителей мастер-классы по выполнению параллельной парковки. Желающие смогут сдать тотальный экзамен на знания правил дорожного движения и за успешные результаты получить сувенир с логотипом безопасности дорожного движения.

В рамках акции тюменки смогут получить консультации специалистов по интересующим вопросам в области дорожной безопасности, сфотографироваться с Зеброй и слоганами, призывающими к соблюдению ПДД. Всем юным участникам мероприятия сотрудники ГИБДД вручат воздушные шары и световозвращатели.