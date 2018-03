Юные тюменцы выступят на всероссийском РобоФесте

Восемь тюменских команд представят регион на Всероссийском робототехническом фестивале "РобоФест-2018", который 7-9 марта пройдёт в Москве на ВДНХ, сообщили в пресс-службе губернатора.

В их числе - ученики гимназии №21, областной физико-математической школы, клуба RoboCraft (Тюменского педколледжа), учебного центра "Курсор" и "LEGO Education". Региональный тур проходил по правилам всероссийского. Все они стали победителями регионального "РобоФеста".

Ребята выступят в категориях "Hello, Robot! Lego", "Hello, Robot! Open", "Robo Карусель".



Крупнейший в Европе и один из крупнейших фестивалей в мире "РобоФест" ежегодно собирает на своих площадках лучших любителей научно-технического творчества от 6 до 30 лет, представляющих свои уникальные разработки.



В этом году в правилах состязаний произошли изменения. Так, например, уменьшено количество соревнований в направлении "HELLO, ROBOT! LEGO". В "HELLO, ROBOT! OPEN" появилась возможность использовать не только платформу Arduino, как это было в прошлом году, а любую робототехническую базу. В направлении "РобоКарусель" был добавлен инженерный лист, в котором участникам необходимо описать конструкцию робота в каждом соревновании, указать схемы, фотографии и перечень используемых деталей, а также представить блок-схему алгоритма управления роботом.

Победители будут защищать честь России на соревнованиях роботов FIRST в г. Сент-Луис (США), а также примут участие в международных программах обмена.