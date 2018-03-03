В Тюменской области впервые прошла олимпиада по китайскому языку

В этом году школьники Тюменской области впервые показали знания китайского языка на региональной олимпиаде. Ребята решали сложные задания, писали сочинение и общались с носителем языка.

Гостем из Китая стал профессор Чжу Юйфу, приехавший с родины Конфуция. Бум в изучении грамоты Поднебесной наблюдается в последние годы. Школьники осваивают его на факультативах и как второй иностранный язык.

Лучшие результаты показали ребята из Тюмени. Максимальный балл набрал десятиклассник областной физико-математической школы Тимофей Полухин, на втором месте девятиклассница Алиса Молодых из тюменской школы №25, третье место с равным счётом разделили ученик 11 класса школы №69 Денис Касаткин и Екатерина Парамонова из 9 класса гимназии №12. Четвёртое рейтинговое место жюри присудили Арине Сильченко из гимназии №1.

Отметим. с этого года участвовать в олимпиаде могут также ученики языковых школ. В случае если возникают проблемы с регистрацией на олимпиаду, необходимо обращаться к председателю оргкомитета регионального этапа всероссийской олимпиады школьников Людмиле Григорьевне Чеботарь по телефону +7 (3452) 56-93-06.