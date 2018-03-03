Юрий Рыбьяков представил картины жителям тюменского села Луговое

В селе Луговое Тюменского района открылась выставка выдающегося художника Юрия Рыбьякова. Двадцать картин, написанных маслом, составили основу его персональной выставки "Старая Тюмень". Первыми зрителями стали школьники, учащиеся местной школы, пишут "Аргумeнты и Фaкты – Зaпадная Cибирь".

Среди работ и виды села Луговое, которые художник начал писать в 1985 году. Открывая выставку, Юрий Рыбьяков рассказал об истории создания полотен, посвященных Луговому. Когда-то его просил об этом местный предприниматель, мечтавший реставрировать храм. В трех проекциях заказал нарисовать заброшенную церковь, чтобы потом возродить ее в первозданном виде. Юрий Антонович с усердием, свойственным ему, взялся за работу. На пленэры ездил из Тюмени на велосипеде. Иногда добирался на автобусе. Картины написал в срок. Потом позвонил заказчику. Телефон взяла жена и сообщила: муж погиб…

Трагическая случайность привела к тому, что храм по-прежнему нуждается в реставрации, но теперь увековечен в работах одного из самых талантливых живописцев Тюменской области.

Местные виды жители сразу узнавали здание, виды села и сердечно благодарили мастера. На показ специально пришли ветераны и пенсионеры, которые пригласили художника на еще одну встречу. Он обещал приехать.

Юрий Рыбьяков – один из величайших мастеров живописи Тюменской области, редчайший мастер, который способен писать с натуры в любую погоду. Особенно он любит создавать картины в дождь. В такие дни, говорит Юрий Антонович, и краски в природе настоящие, и, следовательно, картины передают истинное состояние явлений и вещей.