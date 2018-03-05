Федеральные туроператоры проинспектировали Императорский маршрут

В Тюменской области провели экспертизу маршрута национального туристического проекта "Императорский маршрут".

Входящие в проект объекты посетили заместитель руководителя Комитета по реализации программы импортозамещения при Экспертном совете по развитию туризма при Министерстве культуры РФ Ирина Петрова, руководитель паломнических и туристских программ Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Марина Кирова, ряд федеральных туроператоров.

Экспертам по туризму была представлена экскурсионная программа "Императорского маршрута" в Тюмени, Тобольске и Екатеринбурге. Эксперты побывали в местах, связанных с историей пребывания в Сибири императорских особ династии Романовых: частный музей "Царская пристань", Александровский сад, экскурсия в доме-музее Григория Распутина в селе Покровском, посетили Тобольский кремль, Свято-знаменский мужской монастырь в Абалаке. Эти и другие объекты показа войдут в Тюменский и Тобольский этап большого "Императорского маршрута".

"Это достаточно большой проект. К нему будут постепенно присоединяться и другие города: Томск, Киров, Омск и другие. Тюменская область начало этого большого маршрута. Уверенна, что многие регионы войдут в этот маршрут, и это очень хорошо, что флагманом выбран Тюменский регион" - отметила Ирина Петрова.

"Наша область является координатором проекта "Императорский маршрут", первые сборные группы туристов приедут в Тюменскую и Свердловскую области в апреле. Именно этом месяце откроется ключевой объект маршрута в Тобольске (Тюменская область) - генерал-губернаторский дом, где семья императора Николая II жила почти девять месяцев, - пояснила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Мария Трофимова.

Презентация проекта "Императорский маршрут" прошла 19 сентября 2017 года в Москве в рамках выставки "Отдых – 2017". Маршрут реализуется под эгидой Министерства культуры РФ совместно с Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество". Межрегиональный маршрут объединил Санкт-Петербург, Москву, Московскую область, Пермский край, Свердловскую и Тюменскую области.

По итогам экспертного тура проведено два круглых стола в Тюмени и Екатеринбурге с участием экспертов и туристического сообщества регионов. Эксперты отметили полную готовность объектов на маршруте, дали рекомендации по экскурсионным программам. Детали маршрута будут дорабатываться для приема первых туристов.

Маршрут принят и представлен на международной туристической выставке "Интрумаркет -2018".