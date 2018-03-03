Активисты ОНФ проверят столовые в тюменских школах

Решение о проведении рейдов по школьным столовым было принято по итогам круглого стола, организованного в Тюмени региональным штабом Общероссийского народного фронта.



Во встрече приняли участие представители городского департамента образования, Роспотребнадзора, предприятия, которое организует питание для детей в Тюменском районе, а также городского "Родительского комитета".

Как пишет "Вслух.ру", чтобы выявить проблемы в сфере школьного питания, активисты Народного фронта опросили более 8500 родителей детей школьного и дошкольного возраста.



На встрече обсудили организацию школьного питания, закупочную деятельность образовательных учреждений; обращения родителей по вопросам качества и организации питания в образовательных учреждениях. Одной из проблем на круглом столе было названо отсутствие обратной связи между родителями, руководством школы и организатором питания.



Кроме того, родители жаловались, что нередко в школьных столовых детей кормят холодной едой. Школьники отказываются ее есть, в результате много продуктов "уходит" в мусорную корзину. Участники круглого стола договорились провести в конце марта рейд по школьным столовым, чтобы лично проверить качество питания.