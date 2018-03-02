Фитнес-кондитерская "Mukinet" поддержит участников танцевальных соревнований

Официальные соревнования Тюмени по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" состоятся 3 марта в спортивном комплексе "Строймаш". Первая фитнес-кондитерская "Mukinet" выступит партнером мероприятия и поддержит участников конкурса низкоуглеводными полезными сладостями, которые допустимы в рационе спортсменов.

Соревнования начнутся в 9:00 с выступления самых юных участников 2013 года рождения и младше. Кубковые соревнования стартуют на двух площадках в 10:30. В дневном отделении выступят "Дети-1" и "Юниоры-1" в европейской и латиноамериканской программах. Они выйдут на паркет в 13:30. В 17:00 выступят более опытные танцоры, в том числе "Молодежь" и "Взрослые". Вечернее отделение со зрелищными финалами начнется в 19:00.

Вкусный партнер турнира - фитнес-кондитерская "Mukinet" предложит участникам и гостям соревнований низкокалорийные и полезные десерты из натуральных ингредиентов высочайшего качества. В тортах, пирожных, выпечке не содержится муки, масла и сахара, есть варианты постных и вегетарианских блюд. Продукция подходит не только для спортсменов, но также для приверженцев правильного питания и здорового образа жизни, аллергиков, диабетиков, кормящих мам, детей.

Турнир по танцевальному спорту на Кубок ТСК "Прибой" будет проходить 3 марта по адресу: ул. Индустриальная, 49а. Вход для взрослых на весь день соревнований будет стоить 600 рублей, детям до 14 лет – 250 рублей, ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды могут посетить мероприятие бесплатно.

Отметим, соревнования по спортивно-бальным танцам – зрелищное мероприятие, которое объединяет искусство танца и соревновательный дух спорта. Пары демонстрируют ритмичность, музыкальность, грацию, выносливость, а также великолепные костюмы и яркие эмоции. В Тюменской области танцевальный спорт активно развивается, танцоры завоевывают высокие награды на федеральном, европейском и мировом уровне.