X-BIO ТюмГУ открывает набор на магистерскую программу "Биологическая безопасность растений"

С 2018 года в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ открывается набор на магистерское направление "Биология" по программе "Биологическая безопасность растений" (PlantBIOSecurity) на английском языке.

Выпускники программы будут владеть глубокими знаниями о физико-химических и биологических методах борьбы с фитопатогенами, вредителями и сорняками, которые будут необходимы для обеспечения роста продуктивности в сельском хозяйстве в условиях глобальных природных изменений.

Одна из ключевых особенностей программы магистратуры по специализации "Биологическая безопасность растений" в институте X-BIO - широкое использование проектного метода, когда магистранты входят в состав исследовательских команд, работающих над решением актуальных фундаментальных и прикладных проблем в лабораториях мирового класса X-BIO, имея возможность соруководства диссертационными исследованиями со стороны ведущих ученых из научных организаций России и зарубежных стран.

В этом году на направление выделено 20 мест, в том числе 15 бюджетных. Для поступления необходимо пройти тест по направлению подготовки и собеседование.

Прием документов на программы магистратуры начинается 18 июня 2018 года и завершится для тех, кто претендует на бюджетные места, – 25 июля, на договорные места по очной форме – 30 августа, на договорные места по заочной форме – 31 октября.

Выпускники магистерской программы "Биобезопасность растений" имеют хорошие перспективы трудоустройства в крупных наукоёмких компаниях агропромышленного сектора, таких как УГМК-Агро, Щёлково-Агрохим, Cargill, Bayer, BASF, Syngenta, Cheminova, в государственных службах карантина растений.

Программа реализуется совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом защиты растений (ВИЗР) из Санкт-Петербурга, в лабораториях которого магистранты смогут проходить практические стажировки. Руководитель магистерской программы - ведущий исследователь в области микологии Филипп Борисович Ганнибал, директор ВИЗР, зав.лабораторией микологии и фитопатологии ВИЗР.