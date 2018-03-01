Тюменских бизнесменов приглашают 5 марта обсудить вопросы благотворительности

XIV ежегодная конференция "Благотворительность в России" пройдет в Москве 5 марта 2018 года. Деловая газета "Ведомости" приглашает тюменских бизнесменов и журналистов принять участие в мероприятии.

Участвуя в благотворительности, каждый из нас хочет быть уверен в том, что средства дошли до адресата и принесли пользу обществу или отдельному человеку. Оценка эффективности благотворительной деятельности важна для всех участников процесса: и тех, кто жертвует свои ресурсы, и тех, кто занимается проведением благотворительной программы, и конечно же тех, ради кого все это создается. Помимо уверенности в том, что деньги использованы по первоначальному назначению, каждый меценат хочет иметь возможность наглядно убедиться в достигнутом, с его помощью, результатом.

"Важнейшим компонентом в оценке эффективности деятельности является метод сопоставления. На конференции мы попробуем подобрать бенчмаркинг для физических и юридических лиц, для отдельных программ, фондов, регионов и лидеров отрасли", - сообщают организаторы.

Темы для обсуждения на конференции:

- Нужна ли оценка благотворительности?

- Идеальный образ корпоративной благотворительности. Кто и с чем ближе к идеалу?

- Корпоративная благотворительность: всегда ли совпадают оценки эффективности исполнителей программ, владельцев бизнеса, благополучателей.

- Оценка благотворительных организаций – границы возможного. Истории про набитые шишки.

- Метод бенчмаркинга. Может ли существовать идеальный благотворительный фонд?

- СМИ как барометр оценки благотворительности.

- Опыт создания системы измерения и оценки эффективности благотворительных программ.

- В какой мере результаты оценки социальных проектов должны быть публичными?

- Образы благотворительности в искусстве. Ночлежки, дома трудолюбия и дома призрения как архитектурные памятники милосердию.

Спикерами выступят около тридцати экспертов, в том числе:

Наталья Костенко, заместитель председателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Государственная Дума РФ

Епископ Пантелеимон, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, руководитель православной службы "Милосердие"

Илья Чукалин, генеральный директор Фонда президентских грантов

Артем Шадрин, директор департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития

Александр Вихров, советник директора фонда региональных социальных программ "Наше будущее"

Юлия Данилова, главный редактор "Милосердие.ру"

Фаина Захарова, президент благотворительного фонда "Линия жизни"

Наталья Каминарская, директор "БлагоСфера".

Подробности о конференции можно узнать на сайте. По мере подготовки мероприятия информация на сайте регулярно обновляется. Журналисты по вопросам аккредитации могут обращаться к Сабине Микаиловой (s.mikailova@vedomosti.ru) по тел.: +7 495 956 3458 #4147.