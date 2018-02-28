Главный онколог Тюменской области: скрининги нужны тем, у кого нет проблем со здоровьем

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В 2017 году в Тюменской области было зарегистрировано 5902 новых случаев злокачественных образований: 3008 нашли у женщин, 2894 — у мужчин. По предварительным данным, смертность от онкозаболеваний в прошлом году составила 138,0 на 100 тысяч населения. Это ниже целевого показателя "дорожной карты" на 1,2%.

Больше всего распространены в Тюменской области такие виды онкологии, как рак молочной железы (12%), рак легких (12%) и рак кожи (10%). И если при последнем у пациентов есть хорошие шансы на излечение, то первые два в совокупности с раком желудка дают высокую смертность — на них приходится 39% летальных исходов у онкобольных. Также наиболее распространенным среди мужчин в последние годы оказался рак предстательной железы, а среди женщин — онкология органов репродуктивной системы.

Для своевременного выявления новообразований в этих проблемных локализациях с 2015 года в Тюменской области действует ряд скриниговых программ. По данным областного онкодиспансера, в 2017 году каждое третье злокачественное образование у жителей региона находили на профилактических мероприятиях. Всего в прошлом году в рамках скринингов специалисты провели больше 2 миллионов бесплатных обследований, на них удалось выявить 1097 злокачественных образований. У 64,5% таких пациентов патологии обнаружили на первой и второй стадии.

"Скрининги касаются лиц, которые не имеют жалоб. Если у вас уже есть какие-то проблемы со здоровьем, то вам не в скрининговые программы, вам к доктору на прием. Мы должны обследовать тех, кого ничего не беспокоит. Рак легкого включен в скрининговую программу, потому что зачастую он не имеет вообще никаких проявлений, — отмечает главный онколог Тюменской области, руководитель медицинской и хирургической службы "Медицинского города" Владимир Зуев. — Две трети людей, у которых рак нашли на ранней стадии, это курабельные пациенты, которые получат относительно экономное и органосохранное лечение, смогут поправиться и вернуться к труду. Остальные, у которых нашли рак на поздних стадиях, будут требовать больших финансовых затрат, отвлекать эти затраты от остальной системы здравоохранения, но в конце концов погибнут от злокачественных образований. Вот такая жесткая, но конкретная ситуация у нас сейчас в онкологии".

С 2017 года в поликлиниках Тюменской области смотровые кабинеты переориентировали на раннее выявление онкологии. Там прикрепленное население — мужчины старше 30 лет и женщины старше 18 лет — могут пройти профилактические осмотры на обнаружение злокачественных образований и предопухолевых заболеваний, в том числе визуально обозримых локализаций, например щитовидной железы.

Еще один способ проверить состояние здоровья — пройти диспансеризацию. По данным областного департамента здравоохранения, так в 2017 году 943 человека узнали, что у них злокачественная опухоль.

Помимо профилактических обследований Владимир Зуев рекомендует иметь в виду, какие онкопатологии были у ваших ближайших родственников, и, прежде всего, контролировать свои привычки. "Клиническая ситуация у человека формируется не только под действием набора генов, но и повреждающих факторов, которые он сам себе наносит. Исследованиями подтверждено, что курение увеличивает не только риск развития рака легких, но и поджелудочной железы, мочевого пузыря и других органов. То же самое про пищевые привычки. Мы любим говорить о генетических скринингах, но игнорируем те факторы, которые сами создаем для себя", — заметил он.

Влада Нерадовская