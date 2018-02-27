Мужчине, заразившему подругу ВИЧ-инфекцией, грозит лишение свободы

В Уватском районе Тюменской области задержан мужчина, который подозревается в заражении знакомой ВИЧ-инфекцией. Он знал о своем положительном статусе, но подругу о нем не сообщил.

Диагноз ВИЧ-инфекция был поставлен жителю поселка Туртас в 2014 году. Мужчина был предупрежден о том, может быть источником заражения для других людей, а также об уголовной ответственности, если он заразит вирусом другого человека или подвергнет его такой опасности через половой контакт.

Как установила полиция, он умышленно не уведомил свою подругу о наличии у него заболевания и в результате поставил ее под угрозу заражения ВИЧ-инфекцией. Мужчина подозревается по части 2 статьи 122 УК РФ "Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни". За сокрытие своей болезни ему может грозить до пяти лет лишения свободы.