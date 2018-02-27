В Ишиме проводят подворовые обходы населения в преддверии паводка

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В минувшие выходные в Ишиме спасатели, полиция и представители муниципальных учреждений начали подворовые обходы людей, проживающих в зоне вероятного подтопления. Специалисты раздавали жителям буклеты с рекомендациями по подготовке к большой воде и спасению имущества, а также контактными телефонами всех служб, в которые необходимо обращаться по вопросам чрезвычайной ситуации.

"Цель обходов — донести до людей информацию о том, что делать в чрезвычайной ситуации, если вдруг повторится паводок 2016–2017 годов, — отмечают в ГУ МЧС по Тюменской области. — Мероприятия планируется проводить на протяжении нескольких месяцев, чтобы произвести максимальный охват населения в зоне подтопления".