В детских отделениях поликлиник Тюмени наркологи проводят анонимные консультации

С 26 февраля по 15 марта с целью профилактики вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков во всех детских отделениях муниципальных поликлиник Тюмени пройдут анонимные консультации психиатров-наркологов. Обратиться за консультацией могут все желающие.

Специалисты будут вести прием с 9 до 10 часов по утвержденному графику: в ММАУ "Городская поликлиника № 3" – 28 февраля, в ММАУ "Городская поликлиника № 4" – 27 февраля, ММАУ "Городская поликлиника № 5" – 1 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 6" – 2 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 8" – 5 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 12" – 6 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 13" – 7 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 14" – 12 марта, ММАУ "Городская поликлиника № 17" – 13 марта. В детской поликлинике ЗСМЦ ФМБА ("Больница водников") нарколог будет принимать 14 марта, а в детской поликлинике ГБУЗ ТО "ОКБ № 2" – 15 марта.

В этот период все желающие смогут получить консультации социальных работников поликлиник по вопросам профилактики употребления психоактивных веществ, а также вовлечения детей в незаконный оборот наркотиков. Специалисты будут вести прием с 9 до 12 часов.