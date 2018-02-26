Профессора из 17 стран поборются за места в Школе перспективных исследований ТюмГУ

Проектно-аналитическая сессия по дизайну мультидисциплинарных исследовательских проектов и отбору профессоров пройдет в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета 8-11 марта. Участие в сессии примут 26 финалистов предварительного отбора из 17 стран.

Кандидаты, прошедшие скайп-собеседование и допущенные к отбору, в настоящее время работают в США, Канаде, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Италии, Финляндии, Польше, Сербии, Китае, Сингапуре, Южной Корее, Катаре, России. Все они на время проведения сессии приедут в Тюмень, чтобы в составе команд сформировать и представить свои проектные исследования.

Каждый проект будет подвергнут конструктивной критике со стороны внешних экспертов, остальных кандидатов и представителей исследовательских команд SAS. Пленарные заседания будут транслироваться онлайн. Программу можно посмотреть на сайте ТюмГУ.

Участникам лучших исследовательских групп по итогам сессии предложат позиции преподавателей-исследователей в Школе перспективных исследований Тюменского государственного университета.

Школа перспективных исследований - научно-образовательное подразделение Тюменского государственного университета, открывшееся в сентябре 2017 года. Учреждение предлагает студентам образование мирового уровня на русском и английском языках. В Школе преподают профессора из разных стран, имеющие опыт обучения и работы в ведущих университетах. Школа создана, чтобы привлечь в Тюмень талантливых абитуриентов из других регионов и стран, тех, которые сейчас уезжает учиться в Москву, Санкт-Петербург или за границу. Возглавляет учреждение Андрей Щербенок.