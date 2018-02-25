Тюменских исполнителей приглашают на всероссийский конкурс имени Булата Окуджавы

III Всероссийский фестиваль-конкурс "Возьмемся за руки, друзья...", посвященный творчеству Булата Окуджавы, пройдет 12-13 мая в г. Нижний Тагил Свердловской области, где бард провел детские годы. В творческом состязании могут принять участие и тюменские исполнители, оплату проживания и питания организаторы берут на себя.

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, принять участие в конкурсе могут авторы-исполнители , солисты и вокальные ансамбли, а также любительские театры и исполнители художественного слова. Они будут бороться за победу в трех номинациях: "Исполнитель песен Булата Окуджавы", "Исполнитель песен на стихи Булата Окуджавы и музыку собственного сочинения" и "Художественное слово - стихи, проза, литературно-музыкальные композиции по произведениям Булата Окуджавы".

Во главе жюри будет председатель Союза композиторов Свердловской области и межрегионального Союза композиторов, заслуженный деятель искусств РФ Александр Пантыкин.

В разные годы гостями фестиваля были популярные артисты: народная артистка Российской Федерации, лауреат Государственной премии Елена Камбурова, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова, народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян. В этом году запланирован визит певца, исполнителя романсов, народного артиста России Олега Погудина.

