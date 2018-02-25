Для трудных подростков Тюмени сняли социальную рекламу

В Тюмени в рамках социального проекта "Шанс" вышел видеоролик "Дай жизни шанс", который призван обратить внимание на проблему подростковых суицидов. По мнении экспертов, социальная реклама в таком формате наиболее привлекательна для подростков и будет работать на аудиторию.

Сюжет социальной рекламы "Дай жизни шанс" повествует о ситуациях, с которыми может столкнуться подросток. Основная мысль — не оставаться безразличным к проблемам других людей. Видеоролик направлен на самих детей, где авторы призывают подростков быть более чуткими и отзывчивыми к своим сверстникам, пишет "АиФ в Западной Сибири".

"Подростки часто сталкиваются с жестокостью со стороны своих сверстников, которые действуют не всегда осознанно. Поэтому важно формировать культуру общения в этой среде, ценность позитивного взаимодействия с окружающими", - отмечает руководитель Центра неформального образования Мария Штыкова.

Ранее вышла социальная реклама, которая указывает на проблему дефицита родительского внимания у подростков. Видеоролик "Быть рядом" призывает мам и пап разобраться в актуальных молодежных трендах, чтобы разговаривать со своим ребенком на одном языке и понимать интересы современной молодежи.

А в конце 2017 года медианаставники в рамках социального проекта "Шанс" выпустили видеоролик "Вы — достойный пример", посвященный борьбе с распитием алкогольных напитков подростками. За два месяца он набрал полмиллиона просмотров.