Тюменцев призывают помочь малоимущим семьям

Тюменские волонтеры проводят сбор помощи для пяти малоимущих семей. Им требуются продукты длительного срока хранения: крупы, макароны, печенье, консервы.

Как рассказала руководитель региональной общественной организации "Тепло души — детям сиротам" Юлия Тараканова, волонтеры присматривают за этими семьями. Оказать помощь могут все желающие, продукты принимаются по адресу г. Тюмень, ул. 50 лет октября, д. 63а. Предварительно необходимо связаться с одним из волонтеров по телефонам: 89058244169 (Эля) и 89323274025 (Анна). Узнать подробнее о деятельности общественной организации можно в официальной группе "ВКонтакте".

Организация "Тепло души — детям сиротам" специализируется на социализации детей, оставшихся без попечения родителей, помогает детям в детских домах, семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, проводит в детских домах культурные мероприятия. Волонтеры регулярно общаются с детьми из дома инвалидов и проводят консультации для потенциальных усыновителей, пишет "Вслух.ру".

