Мусоросортировочный завод в пригороде Тюмени готовится к запуску этим летом

В пригороде Тюмени летом 2018 года заработает мусоросортировочный завод мощностью 350 тыс. тонн в год. Благодаря открытию нового производства город получит более 250 новых рабочих мест, а отходы с полигонов будут поступать на сортировку для дальнейшей переработки.

Как сообщили в пресс-службе компании "Тюменское экологическое объединение", в 2017 году более 350 тысяч тонн отходов IV и V классов опасности захоронено на полигоне твердых коммунальных отходов, расположенном на 9-ом км Велижанского тракта. От 200 до 350 машин, загруженных мусором, приезжают сюда ежедневно из Тюмени и ближайших населенных пунктов.

Генеральный директор ООО "Тюменское экологическое объединение" Константин Фрумкин отметил, что за последние 10 лет население стало производить больше мусора, его состав изменился, что влечет усложнение процесса утилизации. На тюменском заводе будет отсортировываться пластик, металл, бумага и другие полезные фракции - около 40% от общего объема отходов. Остальные отходы будут складироваться на полигоне.

Благодаря сортировке срок службы некоторых вещей увеличится. Кроме того, с начала года в России запрещено захоронение 67 видов отходов, содержащих полезные компоненты (алюминий, лом черного и цветного металлов, макулатура, электронные платы и пр.). Поэтому все предприятия Тюменской области, в деятельности которых образуются данные отходы, будут обязаны обеспечивать их раздельное накопление и передачу на переработку. Для этого департамент недроползования и экологии региона планирует запустить образовательные программы, чтобы разъяснить гражданам принципы сортировки мусора, пишет "Тюменская область сегодня".

