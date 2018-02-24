Студент из Тюменской области принял участие в зимней школе УрФУ

Магистрант кафедры Геотехники Тюменского индустриального университета Александр Паронко стал одним из финалистов олимпиады "Я – профессионал", которые по результатам конкурса мотивационных писем получили приглашение в зимнюю школу Уральского федерального университета "Инженерный Олимп: новые профессионалы России".

Александр Паронко стал единственным тюменцем, который прошёл отбор по направлениям "Материаловедение и технологии материалов" и "Строительство". Наряду с нашим земляком финишировали бакалавры и магистры из 28 городов России.

На "Инженерном Олимпе" молодые учёные участвовали в панельных дискуссиях, обсуждали развитие BIM-компетенций, геотехнические особенности строительства Лахта-центра и Олимпийских объектов в Сочи и т.д.

Кроме этого, участники школы посетили лекции, семинары, мастер-классы, неформальные беседы с ведущими специалистами в области строительства, представителями промышленных компаний, учеными вузов, прошли бизнес-тренинги, участвовали в конкурсе видеопроектов.

В завершающий день работы школы ребята пообщались с помощником министра строительства и ЖКХ Светланой Кузьменко и встретились с председателем совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" Дмитрием Пумпянским.