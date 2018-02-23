В Тюмени пройдут выборы в Студенческий совет региона

Регистрация участников проекта "Выборы в Студенческий совет Тюменской области" стартовала в Тюмени. Организаторы приглашают молодых, активных и целеустремлённых студентов в возрасте до 25 лет заявить свою кандидатуру.

Как сообщает "Мой портал", каждому кандидату предстоит предложить собственную программу по развитию молодёжной политики региона, организовать публичные мероприятия, принять участие в деловой игре, дебатах и пройти тест на общий уровень знаний.

К проекту присоединится не менее 100 активных и целеустремленных студентов, считают организаторы. За время участия все они получат уникальные опыт и знания, потренируются в публичных выступлениях, а также смогут заявить о своих инициативах.

Кандидатов в студсовет ждут: входящее тестирование на общий уровень знаний, медийное мероприятие, большая деловая игра, где будут оцениваться навыки участников работы в команде, а также элементы публичных дебатов, во время которых кандидаты смогут проявить себя.

Победителей определит онлайн-голосование студенческого сообщества, по результатам которого 15 кандидатов войдут в студенческий совет. Голосование пройдет на странице Moi-Portal.ru. После того, как этап будет завершен, участники выйдут на презентацию перед губернатором Тюменской области.