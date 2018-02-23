Программа расселения аварийных домов завершится в нескольких районах Тюменской области

Расселение жильцов аварийных домов в Ишиме, Заводоуковске, Бердюжском, Викуловском, Голышмановском, Казанском и Ярковском районах завершится в 2018 году, пишет газета "Тюменская область сегодня".

По данным Главного управления строительства Тюменской области, площадь аварийного жилья, которое было признано таковым на период с 1 января 2012, до 1 января 2016 составляет около 178 тысяч квадратных метров, или 675 многоквартирных дома, где проживают чуть более тринадцати тысяч граждан. Из них расселение требуется жильцам 533 многоквартирных домов, а это порядка 10 тысяч человек. На эти цели, по подсчетам экономистов, потребуется чуть больше миллиарда рублей.

Остальные 142 многоквартирных дома, где проживает около трех тысяч жильцов, расселено будет за счет застройщиков, в рамках в рамках договоров о развитии застроенных территорий, заключенных с администрацией города Тюмени.