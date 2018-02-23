Тюменские школьники знакомятся с необычными профессиями

Тюменские школьники знакомятся с такими профессиями как пиццайоло и криокондитер на уникальных бесплатных мастер-классах на базе Западно-Сибирского государственного колледжа.

Как рассказал член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области, директор Западно-Сибирского государственного колледжа Георгий Шатохин, эксперты-футурологи The Future Laboratory считают, что сегодняшние школьники будут работать по специальностям, которых пока не существуют.

26 февраля школьники познакомятся с направлениями "Криокондитер" и "Инновационные технологии в общественном питании". Ребята узнают технологию приготовления десерта с использованием жидкого азота. Добавим, что ранее прошли мастер-классы "Экокулинар-молекулярщик", "Архитектор информационных систем" и другие. Записаться на бесплатные мастер-классы можно по телефонам 8(3452) 67-50-24, 67-50-93.