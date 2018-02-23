Книгу об Ишиме написали местные краеведы

Презентация книги, посвященной Ишиму и входящей в альманах "Тобольск и вся Сибирь", состоялась в Тюмени. Книга написала силами местных краеведов, историков, ученых и литераторов.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", в презентации приняли участие именитый карасулец и первый губернатор Тюменской области Юрий Шафраник, возглавивший попечительский совет фонда, заместитель председателя регионального парламента Виктор Рейн, ученые, краеведы, философы, книгоиздатели, студенты, школьники.

"Книгу, посвященную Ишиму, составила блистательная команда ишимских краеведов, увлеченных людей, патриотов города, – В ней – любовь к родному краю, традиционная черта цикла "Тобольск и вся Сибирь". В настоящее время готовы книги о Ялуторовске, Енисейске. Завершаем четырехтомник, посвященный Северному Морскому пути, а это почти десять лет работы. На выходе книга о белорусах в Сибири. В целом вышло уже около 40 книг, поскольку некоторые выпуски состояли из нескольких томов", - отметил председатель президиума и основатель фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий Елфимов.

Напомним, что Ишим, основанный в 1687 году как Коркина слобода, – самый южный город области. Благодаря выгодному расположению он стал крупным центром ярмарочной торговли. В центре города находится более четырех десятков исторически значимых зданий, сохранилось немало купеческих домов конца XIX – начала ХХ веков. Кроме того, здесь работает единственный в стране Литературный музей Петра Ершова.