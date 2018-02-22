Тюмень за день: 22 февраля

В Тюмени назвали победителей регионального чемпионата JuniorSkills

Около сотни школьников Тюменской области соревновались по шести компетенциям на региональном чемпионате JuniorSkills, который прошел на территории детского технопарка "Кванториум", структурного подразделения дворца творчества и спорта "Пионер". Конкурсные состязания длились три дня, победителей наградили 21 февраля.

В Тюмени маршрут №29 продлят до микрорайона Суходольский

В областном центре с 3 марта изменится схема движения и расписание маршрута №29 "Городская поликлиника № 8 — Сталепромышленная". Маршрут продлевается до микрорайона Суходольский.

В Тюменской области уравняют минимальные зарплаты бюджетников и работников внебюджетного сектора

Правительство Тюменской области предложило установить единый размер минимальной заработной платы работников в регионе. Инициатива была озвучена вчера на рабочей встрече с объединениями работодателей и профсоюзами Тюменской области.

Социологи: меньше всего тюменские школьники хотят быть похожими на политиков, военных и одноклассников

Социологи ТюмГУ опросили порядка 850 учащихся 10–11-х классов тюменских школ, чтобы выяснить, на кого они хотят быть похожими. Результаты следующие: 59,5 % опрошенных ответили, что в качестве образца для подражания они рассматривают родителей (59,5%), ученых (36,5%) и спортсменов (33,9 %).