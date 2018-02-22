Конструктория снова приглашает тюменцев поиграть

Семейная игротека "Конструктория" вновь соберет тюменцев на полюбившейся всеми площадке спорткомплекса "Строймаш" 10 и 11 марта с 10:00 до 19:00.

"Конструктория" - это семейный проект, где представлены самые современные конструкторы, отвечающие новейшим тенденциям в развитии детского мышления и требованиям безопасности. Семейная игротека – это страна для любого возраста, которая возвращает взрослых в детство, а детям дарит истинное счастье от игры в конструкторы.

Каждый конструктор игротеки, по задумке создателей, выполнен в виде знаменитого и известного объекта какого-либо региона РФ и узнать код субъекта, в котором расположена достопримечательность, к примеру, конструктор "Marbutopia" - это 89 регион – Ямало-Ненецкий автономный округ и символизирует газ, либо "Roys" - код субъекта 10 – город Дубна и символизирует архитектурный ансамбль "Кижи". Это своего рода, конструкторская карта, которую должен пройти каждый участник мероприятия и по окончании стать профессором или академиком "Конструктории".

Помимо замысловатых конструкторских воплощений в жизнь, самым маленьким будет очень интересно стать инженером железной дороги: так ребята в течение дня вместе со взрослыми перестраивают деревянную железную дорогу, создавая множество новых путей для поездки состава в дальние края.

В этот раз организаторы обновили программу: участников ждут тематические квесты и теперь каждый день игротеки посвящен празднику, который отмечается в мире в эту дату. Как раз 10 марта во всем мире празднуется день "Облачных слонов", а это значит, что нужно стать чуточку внимательнее, поднять голову и обратить свой взор в небо и на облака. Также партнеры мероприятия подготовят интересную программу мастер-классов.

Комментарием о семейном мероприятии "Страна Конструктория" поделился заместитель директора ТЦАВС Дмитрий Дегтярёв:

"Конструктория - удивительное мероприятие! Мы были два раза, всей семьей. Изначально не верилось, что моим девочкам понравится, но абсолютно все нашли себе занятие по душе, включая папу. Конструкторы действительно на любой вкус и возраст. Очень полезный проект, с нетерпением ждем очередной "Страны Конструктории".

Подробности и регистрация на мероприятие по тел.: +7 (932) 321 96 56. Следить за новостями можно на официальном сайте конструктория.рф или, подписавшись на обновления игротеки в любой из социальных сетей. А также уже сейчас можно приобрести билеты онлайн.