Тюменская область стала девятой по активности использования электронных госуслуг

По данным Росстата, 72,2% жителей Тюменской области в 2017 году получали государственные и муниципальные услуги через интернет. Это девятое место в рейтинге среди всех субъектов РФ.
Наиболее востребованы у тюменцев такие электронные услуги, как запись на прием к врачу, предоставление информации об успеваемости учащихся, передача показаний индивидуальных приборов учета, услуги для охотников и услуги в сфере социального обеспечения, отмечают в ГАУ ДО ТО "РИО-Центр".
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