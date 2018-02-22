Тюменская область стала девятой по активности использования электронных госуслуг

12:40 22 февраля 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

По данным Росстата, 72,2% жителей Тюменской области в 2017 году получали государственные и муниципальные услуги через интернет. Это девятое место в рейтинге среди всех субъектов РФ.

Наиболее востребованы у тюменцев такие электронные услуги, как запись на прием к врачу, предоставление информации об успеваемости учащихся, передача показаний индивидуальных приборов учета, услуги для охотников и услуги в сфере социального обеспечения, отмечают в ГАУ ДО ТО "РИО-Центр".

Теги: госуслуги , интернет
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2018