Тюменцы научатся социальному проектированию у организаторов крупной благотворительной ярмарки

В Тюмени с серией мастер-классов выступят организаторы всероссийской благотворительной ярмарки "Душевный Bazar". Поучаствовать в образовательной программе по социальному проектированию могут все желающие.

Руководитель и менеджер проектов D-Group.Social Инга Моисеева и Роман Маханько презентуют лучшие кейсы по успешной реализации инициатив разного формата. В их числе всероссийская благотворительная ярмарка "Душевный Bazar", которая ежегодно собирает более 3 млн рублей на проведение социальных проектов, а также программа обучения для руководителей некоммерческих организаций "ПРОНКО_2.0", которая выиграла президентский грант более 8,6 млн рублей на реализацию в 22 субъектах России.

Также федеральные эксперты проведут серию мастер-классов по социальному проектированию и воркшоп "Коллаборация: от соперничества к сотрудничеству".

Помимо мастер-класса и творческой лаборатории, которые пройдут 24 февраля, участники образовательной программы смогут найти партнеров для своих проектов на акселерации 25 февраля. Они смогут познакомиться и наладить сотрудничество с экспертами из информационных и коммерческих организаций, финансовых, консультационных и продакшн-компаний и представителями департаментов.

Вход бесплатный при предварительной регистрации.