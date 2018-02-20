Восемь тюменских школьников соревнуются в нейротехнологиях на региональном чемпионате JuniorSkills

Восемь тюменских школьников в составе четырех команд борются за победу по компетенции "Нейротехнологии" в чемпионате Тюменской области JuniorSkills, который стартовал накануне на территории детского технопарка "Кванториум", подразделения Дворца творчества и спорта "Пионер".

Как рассказал руководитель экспертной группы по компетенции, учитель информатики областной физико-математической школы Иван Козлович, который раннее уже выступал экспертом на соревнованиях JuniorSkills прошлых лет по другим компетенциям, система оценки команд включает множество критериев, и в настоящий момент невозможно определить лидеров, ведь впереди еще много конкурсных задач.

"Задача каждой команды – управлять манипулятором, обработав зарегистрированные биосигналы человека. В первый день работы они запускали базовую программу, сегодня считывают собственные сигналы и настраивают параметры, а затем должны будут продемонстрировать управление системой. Задание состоит из множества модулей, которые оцениваются по отдельности, победитель определится по наибольшему количеству баллов в конце конкурса", - пояснил он.

Отметим, что использование биоданных человека становится все более распространенным. Растет как количество компаний работающих в этой сфере, так и объем выпускаемой ими продукции. Особенно это заметно в медицине, военной и производственной промышленности. Уже сейчас существует дефицит специалистов способных проектировать устройства для снятия, анализа и обработки биосигналов человека. В будущем спрос на этих специалистов будет значительно расти.

Церемония награждения победителей и закрытия соревнований пройдёт 21 февраля в 17 часов на базе детского технопарка "Кванториум". Победители регионального этапа получат возможность представлять Тюменскую область на всероссийском уровне.

Программа профессиональной подготовки и профориентации школьников "JuniorSkills" инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска "Вольное Дело" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.