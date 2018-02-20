В Тюмени половина пациентов с пневмонией поступают в больницу в тяжелом состоянии

Почти 1400 человек прошли лечение в отделении пульмонологии МСЧ "Нефтяник" в 2017 году. Самое распространенное заболевание, с которым госпитализировали пациентов, — пневмония. Этот диагноз был поставлен 59% больных. В тройке по распространенности также оказались бронхиальная астма и хроническая обструктивная болезнь легких. Эти заболевания были диагностированы у 14% и 12% госпитализированных соответственно.

"О том, что нельзя заниматься самолечением, знают многие. Тем не менее практически половина пациентов поступают к нам в стационар уже в тяжелом состоянии только потому, что своевременно не обратились к врачу и лечили себя сами, — говорит заведующая отделением пульмонологии Юлия Янина. — У нас много пациентов, которые лечатся по советам друзей либо начитавшись статей в интернете. Они бесконтрольно принимают разные группы антибиотиков, при этом даже не помнят названия препаратов. Лечить таких пациентов значительно сложнее, так как у бактерий развивается устойчивость к антибиотикам".

В МСЧ "Нефтяник" напоминают, что пневмония — опасное заболевание, при амбулаторном лечении которого важно строго соблюдать постельный режим в первые семь дней болезни. Необходимо полностью следовать рекомендациям лечащего врача.

"Любое заболевание нужно лечить под контролем специалиста, — советует Юлия Янина. У разных болезней могут быть схожие симптомы, и только врач способен правильно оценить состояние больного и назначить терапию. Многие люди не отдают должного внимания лечению ОРВИ, переносят вирусные инфекции на ногах. Нужно помнить, что недолеченные вирусные инфекции могут привести к различным осложнениям: бронхиту, пневмонии, гаймориту, менингиту и другим тяжелым последствиям вплоть до развития тяжелых сердечных заболеваний".

Пульмонологи специализируются на лечении заболеваний органов дыхания. К этому специалисту стоит обратиться, если у человека наблюдается длительный кашель, не поддающийся лечению, в том числе с прожилками крови, если появляется одышка в спокойном состоянии либо во время привычной физической нагрузки (например, во время ходьбы по лестнице), если беспокоит боль в грудной клетке при дыхании, если случаются приступы удушья или если человек сильно храпит по ночам. К пульмонологу можно обратиться сразу либо после консультации с терапевтом.