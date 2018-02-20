Региональный чемпионат JuniorSkills стартовал в Тюмени

На территории детского технопарка "Кванториум", подразделения Дворца творчества и спорта "Пионер", стартовал чемпионат Тюменской области JuniorSkills. 112 ребят со всего региона в возрасте от 10 до 17 лет приехали показать свое мастерство экспертам и коллегам по цеху.

Участников поприветствовали начальник управления профилактических и молодежных программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова и руководитель координационного центра Тюменской области по продвижению проекта JuniorSkills в нашем регионе Сергей Лысов. Спикеры отметили значимость мероприятия и пожелали удачи конкурсантам.

В рамках чемпионата участники будут вести борьбу в шести компетенциях: нейротехнологии, интернет вещей, мобильная робототехника, прототипирование, агрономия, инженерный дизайн CAD. Две последние впервые представлены на чемпионате, участие в них принимают школьники старше 14 лет.

Наибольший интерес у зрителей и болельщиков вызвала компетенция "Нейротехнологии", организатором которой выступила областная физико-математическая школа. Участники должны за отведенное время собрать управляемую с помощью мышечных импульсов модель манипулятора. В аудитории, отведенной для мастер-классов, ученик ФМШ Глеб Жданко с помощью силы мысли заставил двигаться по столу модель автомобиля. Экспертизу работ осуществляет преподаватель физико-математической школы Иван Козлович. "В ФМШ ребята знакомятся с нейропилотированием с 8 класса", - отметил Иван Алексеевич.

Организатором компетенции "Агрономия" выступил Государственный аграрный университет Северного Зауралья. Участники из Тюмени, Каскары и Ялуторовска должны будут провести отбор смешанных образцов почвы, определить ее кислотность и влажность. Соревнования по инженерному дизайну оценивают эксперты Тюменского индустриального университета под руководством специалиста Школы инженерного резерва ТИУ Дмитрия Шкуркина. Юные дизайнеры должны будут выполнить 3D-чертеж и модель по предложенным чертежам, собрать из деталей "уголок школьника", затем произвести замену деталей в сборку и представить презентацию своего проекта.

Как отмечают сами конкурсанты, чемпионат JuniorSkills для них – волнующее и интересное событие. Это мероприятие, где можно приобрести новый опыт и знания, проявить себя, обрести единомышленников и друзей.

20 февраля соревнования продолжатся. Конкурсные площадки в течение всего проведения чемпионата будут посещать школьники, учащиеся учреждений профессионального образования, работодатели.

Церемония награждения победителей и закрытия соревнований пройдёт 21 февраля в 17 часов на базе детского технопарка "Кванториум". Отметим, что победители регионального этапа получат возможность представлять Тюменскую область на всероссийском уровне.

Программа профессиональной подготовки и профориентации школьников "JuniorSkills" инициирована и реализуется Фондом Олега Дерипаска "Вольное Дело" при поддержке Агентства стратегических инициатив, Министерства образования и науки РФ, Министерства промышленности и торговли РФ.