"Дом.ru Бизнес" отмечает рост популярности Wi-Fi для бизнеса

По итогам 12 месяцев 2017 года количество точек Wi-Fi, подключенных корпоративными клиентами федерального телеком-оператора "Дом.ru Бизнес", превысило 18000 локаций (в т.ч. коммерческие локации, городские проекты в Москве, Санкт-Петербурге и пр.). В прошлом году оператор организовал 2000 новых точек беспроводного доступа в Сеть (без учета подключений на сети присоединенных активов и развития городских проектов). Самыми быстрорастущими сегментами стали ресторанный бизнес, предприятия сферы услуг, торговые и деловые центры, а также развлекательные заведения.

Большая популярность Wi-Fi в корпоративной среде связана с высокой степенью проникновения мобильных устройств и желанием компаний использовать возможности Wi-Fi для решения бизнес-задач – продвижение услуг, информирование об акциях и распродажах, коммуникация с гостями Wi-Fi-зоны, проведение опросов, сбор статистики для выявления потребностей.

Все чаще корпоративные клиенты "Дом.ru Бизнес" используют Wi-Fi как сервис для своих клиентов. Более 35% из них составляют кафе, бары и рестораны, на салоны красоты и фитнес-клубы приходится 10,6%, торговые и бизнес-центры – 12,4%, отдых и развлечения – 5,5%, гостиницы и туризм – 5,1%. Кроме того, b2b-клиенты используют беспроводной доступ в интернет для организации мобильного офиса в кратчайшие сроки с минимальными затратами. Наличие точки доступа Wi-Fi на предприятиях сферы сервиса и в центрах обслуживания клиентов дает возможность оперативно решать деловые вопросы и принимать участие в рабочем процессе. Удаленный доступ к рабочему месту через Wi-Fi способствует увеличению эффективности работы сотрудников с бизнес-приложениями и корпоративными сервисами, упрощает использование информационных ресурсов.

В целях соблюдения требований законодательства, услуга предусматривает готовый механизм идентификации пользователей, в т.ч. авторизацию по паспорту, и дополнительный сервис по ограничению доступа на отдельные сайты и категории сайтов.

В 2017 году в сети DOM.RU Wi-Fi было зарегистрировано 72 млн выходов в интернет, в Тюмени более 500 тысяч подключений.