Жители Тюмени могут предложить свою идею для арт-объекта

Новая тема "Яркие акценты Тюмени" появилась на интернет-ресурсе "ТвоЯ Тюмень". Здесь жителям города предлагают оставлять свои идеи для арт-объекта на территории перед домом № 94 по улице Республики – недалеко от Текутьевского бульвара.

Как сообщили в пресс-службе администрации Тюмени, чтобы предложить проект, необходимо зарегистрироваться на портале "Тюмень – наш дом". Затем другие активные пользователи в течение месяца обсуждают и комментируют представленную идею. Все сообщения проходят модерацию. Следующий этап - голосование, итоги которого станут известны через 20 дней. Лучшую идею будут рассматривать для реализации в управе Центрального административного округа Тюмени.

Напомним, ранее на этом месте располагался объект с изображением герба Тюмени площадью 40 кв. м, однако по просьбе жителей его демонтировали.