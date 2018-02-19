В Тюмени выберут мисс и мистера ТИУ

Студенческий конкурс "Мисс и мистер ТИУ" стартовал в Тюмени. В течение месяца конкурсантов ждут спортивные и интеллектуальные испытания, мастер-классы, фотосессии и добрые дела. Финал состоится 2 марта в 18:30 в СК "Зодчий".

В конкурсе традиционно принимают участие талантливые студенты с активной жизненной позицией. Они также будут претендовать на звание мисс и мистер ТИУ онлайн. До 2 марта будет проходить интернет-голосование, победители которого получат призы от партнеров проекта. На звание мисс-онлайн и мистер-онлайн ТИУ претендуют по 10 человек. За них проголосовали в общей сложности почти 4,5 тыс. интернет-пользователей, пишет "Мой портал".

Помимо выполнения конкурсных испытаний, студентам предстоит писать собственные блоги о конкурсе. За ходом проекта и онлайн-голосованием можно следить здесь.