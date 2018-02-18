Жительница Тюменского района празднует 100-летний юбилей

Жительница поселка Богандинский Тюменского района Варвара Торопова отпраздновала свой сотый день рождения. Юбиляршу поздравили руководители района и Богандинского муниципального образования, представители органов социальной защиты и, конечно, все самые близкие.

Варвара Георгиевна родилась в Голышмановском районе. Про детство вспоминает с любовью, однако в 1930 году семью раскулачили, из-за чего пришлось шесть лет скитаться по квартирам.

Проучившись 7 классов в школе, Варвара пошла работать. Была помощником бригадира, косила сено, пахала, боронила на коровах, быках, а вечерами начисляла трудодни. Позже стала первым продавцом в небольшом магазине повседневного спроса в деревне Солодилово Голышмановского района. После переподготовки в Тюмени была назначена старшим продавцом сельпо.

Затем Варвара Георгиевна работала санитаркой, разнорабочей, бригадиром, приемщиком зерна, работала счетоводом в школе, заведующей детским садом. В 1944 году вышла замуж за бригадира тракторной бригады Николая Торопова. В их семье появилось два сына и две дочери. В 1973 году Варвара Георгиевна ушла на пенсию, но до 1980 года продолжала трудиться почтальоном. В 1987 году вместе с мужем переехала в Богандинский к младшей дочери Любови. Через год после переезда муж Николай скончался.

Сегодня у Варвары Георгиевны – 10 внуков, 17 правнуков и две праправнучки, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".