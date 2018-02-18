На закрытии школьной олимпиады в Тюмени впервые прозвучит новый гимн

Торжественная церемония закрытия регионального этапа всероссийской олимпиады школьников в Тюменской области, а также награждение победителей и призеров состоится 28 февраля в Тюмени, Тобольске и Ишиме. В рамках мероприятия школьники впервые исполнят новый гимн олимпиады.

Как сообщила пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова, ранее в регионе прошел конкурс на лучшую композицию – гимн областной школьной олимпиады. Принять участие могли все желающие, достаточно было предложить свою версию текста и музыки. Экспертное жюри, в состав которого вошли композиторы, дирижеры, профессора, преподаватели, не смогли принять однозначное решение и выбрали двух финалистов. Затем проходило интернет-голосование в официальной группе департамента образования и науки Тюменской области. Более 10 тысяч человек прослушали вариации гимнов, более трех тысяч – оставили свой голос. С небольшим перевесом лидером стала Татьяна Никонорова. Именно ее композиция станет новым символом региональной школьной олимпиады, пишет "АиФ в Западной Сибири".